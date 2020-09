Um homem e duas idosas são as novas vítimas fatais do coronavírus no município de Rio Claro. As informações estão no boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira (15) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Rio Claro chega a 124 óbitos e 4.524 casos, com 24 novos nas últimas 24 horas. O município tem ainda dois óbitos em investigação e 43 pessoas hospitalizadas, sendo 15 em unidade de terapia intensiva.

Dos 43 pacientes internados, 28 estão em leitos públicos e 15 em particulares. Até agora, em Rio Claro, 4.192 pessoas se recuperaram da Covid-19.