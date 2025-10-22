Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo permanece estável sob a atuação de um sistema de alta pressão que predomina sobre o estado de São Paulo. O céu segue claro, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva, enquanto na faixa litorânea há possibilidade de chuvas isoladas e fracas. As temperaturas oscilam entre 10,7°C, registrada durante a madrugada e manhã, e podem alcançar 29°C à tarde, com rajadas de vento ocasionais ao longo do dia.

A baixa umidade relativa do ar preocupa especialmente no período vespertino, intensificando a sensação de ressecamento e exigindo atenção quanto à hidratação e cuidados respiratórios. Os dados foram registrados pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, com apoio da prefeitura municipal de Rio Claro.