Em Rio Claro, a atuação de uma frente fria no oceano, próxima ao litoral paulista, mantém a instabilidade nos próximos dias, com chuvas e trovoadas isoladas, algumas eventualmente fortes, e temperaturas amenas.

Hoje (29), a estação meteorológica local registrou acumulado de 17,4 mm de chuva. A média esperada para outubro é de 110,4 mm, enquanto o total até o momento atingiu 110,5 mm. A temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 19,1 °C, e a máxima prevista para hoje é de 30 °C.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro.