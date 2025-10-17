Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a previsão do tempo para hoje (17) indica manhã com céu predominantemente claro a parcialmente nublado em alguns momentos, sem previsão de chuva e temperaturas elevadas, segundo o IPMet. No decorrer da tarde, a aproximação de uma nova frente fria deve aumentar a nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva a partir das regiões oeste e sul do estado.

Para o sábado (18), a frente fria avança, deixando o céu nublado e provocando chuvas com trovoadas isoladas ao longo do dia, com intensidade variável, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas devem entrar em declínio, especialmente no final da tarde e à noite.

No domingo (19), a frente fria se desloca para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas sua proximidade mantém o tempo instável no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e chuvas isoladas nas faixas norte e leste do estado. Nas demais regiões, o céu deve permanecer parcialmente nublado, sem chuva, sob influência de um sistema de alta pressão pós-frontal, que mantém temperaturas amenas e ocasionais rajadas de vento.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje foi de 18,9°C, enquanto a máxima prevista é de 36°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/Unesp e pela prefeitura municipal de Rio Claro.