Rio Claro registrou hoje (10) 26,6 mm de chuvas, segundo dados da estação meteorológica local, e a previsão indica que as precipitações devem se estender até segunda-feira (13). A cidade permanece sob condição de instabilidade, com céu variando de parcialmente nublado a nublado e áreas de chuva isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas, devido à presença de um cavado (região de baixa pressão) sobre o continente. As temperaturas seguem estáveis.

No domingo (12), o dia deve começar parcialmente nublado e sem chuva, mas a aproximação de uma nova frente fria, associada ao sistema de baixa pressão, deve aumentar a nebulosidade à tarde e à noite, provocando chuvas, trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais. No campus da Unesp em Rio Claro, a mínima registrada hoje foi de 17,6°C, enquanto a máxima prevista varia entre 22°C e 24°C.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura municipal de Rio Claro).