Agentes da Vigilância Epidemiológica orientam população durante visitas aos bairros. Foto: Divulgação/PMRC

Rio Claro tem 15 casos de dengue neste ano, com um novo caso registrado neste mês. Conforme boletim da Vigilância Epidemiológica, os bairros com casos positivos são Cidade Jardim e Vila Olinda (com dois casos cada), e Vila Alemã, Arco-íris, Centro, Mãe Preta, Jardim Guanabara, Santa Elisa, Parque São Jorge, Jardim Ipanema, Jardim das Nações, Jardim Panorama e Parque Residencial.

Para orientar a população e vistoriar casas e pontos estratégicos, equipes da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro percorrem bairros da cidade. Pequena quantidade de água é suficiente para a reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Qualquer recipiente que possa acumular água deve ser removido e quintais e terrenos devem ser mantidos limpos e em ordem o tempo todo.