O prefeito João Teixeira Junior assinou na noite de quinta-feira (19) decreto com novas medidas visando à prevenção de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).

O decreto determina a redução de circulação da frota do transporte público coletivo municipal no mínimo em 50% ou menos de acordo com a demanda. Autoriza o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) a prorrogar em 30 dias o prazo do corte de fornecimento de água. O prefeito determina ainda o fechamento por tempo indeterminado do Parque Municipal “Lago Azul” e a imediata suspensão do gozo de férias e licenças (exceto as por motivo de saúde), dos guardas civis municipais e vigias patrimoniais. E fica proibido o funcionamento de circos e parques de diversão.

O decreto traz ainda várias recomendações para que a comunidade adote medidas que ajudem a barrar a disseminação do vírus. Fica recomendada a suspensão de atividades em casas de espetáculo, cinemas, boates e danceterias, academias e outros estabelecimentos para a prática de exercícios físicos. A prefeitura também recomenda a suspensão de missas, rituais, cultos e outras atividades de cunho religioso e comunitário, tais como bingos, quermesses e almoços comunitários.

O decreto traz recomendação para o fechamento de centros comerciais e que os supermercados e afins mantenham ou ampliem o horário normal de funcionamento para diluir o público e evitar aglomeração de pessoas. E recomenda ainda que, se possível, reservem horário especial de funcionamento para atendimento exclusivo a idosos.

Por intermédio do decreto, o prefeito Juninho faz recomendação aos cidadãos em geral para que evitem frequentar áreas públicas como praças, parques, jardins, playgrounds, espaços família e praças esportivas. As pessoas devem permanecer em suas residências o maior tempo possível, a fim de evitarem os riscos de contaminação pelo novo coronavirus.