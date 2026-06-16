O Centro Cultural Roberto Palmari está localizado na R. 2, número 2880, na Vila Operaria. Foto: Divulgação/PMRC

Encontro nesta terça-feira (16) visa construir de forma participativa o PMPIR, instrumento essencial para políticas de enfrentamento ao racismo

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, em conjunto com a Secretaria de Governo, o Departamento de Políticas Especiais e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIRRC), promoverá nesta terça-feira (16) a 1ª Audiência Pública PMPIR Rio Claro. O encontro, que visa a construção do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial (PMPIR), será realizado às 19 horas no Centro Cultural Roberto Palmari.

Essa audiência representa um passo crucial para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Seu foco é o enfrentamento do racismo, a redução das desigualdades raciais e a promoção da cidadania em Rio Claro.

Durante o evento, serão debatidos temas importantes como educação, saúde, cultura, trabalho e renda, assistência social, juventude e habitação. Segurança pública, esporte e participação social também estarão na pauta.

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A meta é construir o PMPIR de forma amplamente participativa. Serão ouvidos a população, movimentos sociais, instituições públicas e diversas entidades da sociedade civil.

Fortalecimento e integração

Esta iniciativa não só fortalece a atuação do COMPIRRC, mas também integra Rio Claro ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR). Isso ampliará as oportunidades de cooperação técnica, acesso a programas e o fortalecimento das políticas públicas no município.

A audiência pública será realizada na sala de cinema do Centro Cultural Roberto Palmari. O local fica na Rua 2, número 2880, na Vila Operária, anexo ao Parque do Lago Azul.