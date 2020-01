Rio Claro perde na estreia do Paulista da A-2

Na primeira partida do Campeonato Paulista da Série A-2, o Rio Claro viajou até Monte Azul Paulista e entrou em campo no Estádio Otacília Patrício Arroyo na tarde desta quarta-feira (22). Logo no início, aos oito minutos, o Galo Azul já precisou fazer uma substituição por contusão. Jussandro sentiu dores e Boré teve que entrar para o jogo. As duas agremiações começaram se estudando bastante no gramado e poucas chances reais de gol foram criadas. A pressão inicial foi dos donos da casa mas logo depois o Rio Claro conseguiu igualar o nível porém a marcação dos dois lados dificultava as jogadas de ataque e o primeiro tempo terminou sem gols.

Na etapa complementar os time voltaram com a mesma formação porém o Rio Claro continuou rendendo abaixo do esperado. Até que aos 16 minutos o Monte Azul achou espaço e em uma jogada trabalhada conseguiu parar a defesa do Galo Azul e abriu o placar com Marcos Paulo: Monte Azul 1 x 0 Rio Claro. Nem mesmo o gol abriu os olhos do visitante que seguiu perdido em campo. O preparo físico de alguns atletas deixou a desejar o que afetou o grupo em um todo e fez com o que Monte Azul conseguisse ampliar aos 25 minutos com Jhonatan: 2 a 0. Esse placar seguiu até o apito final e o Rio Claro amargou a primeira derrota na Série A-2.

O Galo Azul volta a campo no domingo às 16h jogando em casa (Schmidtão) onde recebe o Penapolense.