A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro reforça que o esquema vacinal completo é fundamental para a proteção contra a Covid. Quem é maior de 18 anos precisa estar com as três doses em dia e quem tem mais de 60 anos deve tomar também a quarta dose. Para as pessoas de 5 a 17 anos são necessárias duas doses.

A orientação da Fundação Municipal de Saúde é para que as pessoas que estão com alguma dose pendente que procuremum dos quatro postos de vacinação do município o quanto antes. As doses contra a Covid em Rio Claro são aplicadas nas quatro unidades básicas de saúde do município. A vacinação nas UBS Wenzel, Vila Cristina, Cervezão e Avenida 29 é realizada de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30, com aplicação de primeiras, segundas doses e doses de reforço (terceira e quarta doses).

As primeiras doses são para quem tem cinco anos ou mais. Para a segunda dose, é necessário observar a data de retorno, marcada a lápis no cartão de vacinação. Já a terceira dose é aplicada nos maiores de 18 anos quatro meses após a segunda dose. A quarta dose é para pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a terceira dose há no mínimo quatro meses.

Nas unidades básicas de saúde também é realizada campanha de vacinação contra a gripe e contra o sarampo. A vacina contra a gripe é aplicada em profissionais de saúde, idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidade, pessoas privadas de liberdade, professores, pessoas com deficiência, profissionais do sistema prisional, forças de segurança e salvamento e profissionais do transporte coletivo. As pessoas devem apresentar comprovante de que pertencem a um destes grupos.

Já a campanha contra o sarampo é direcionada às crianças de 6 meses a menores de 5 anos e aos profissionais de saúde. As vacinas contra gripe e sarampo também são aplicadas nas unidades de saúde da família.

A UBS do Cervezão fica na Avenida M-17, 739; a do Wenzel na Rua 21, 4.219; a da Vila Cristina está na Avenida José Felício Castellano, 1.784; e a da Avenida 29 fica no Bairro do Estádio, número 1.311.