Segundo o IPMet, a instabilidade atmosférica persiste no estado de São Paulo em razão da presença de um centro de baixa pressão sobre o continente. Com isso, o dia teve início com céu parcialmente nublado a nublado, além de áreas de chuva isolada em diferentes regiões paulistas. A partir da tarde, novas áreas de instabilidade devem se formar, com chuvas mais intensas, acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas. As temperaturas máximas apresentam ligeira elevação.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira (15) foi de 18,8 °C, enquanto a máxima prevista é de 28 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.

Em relação aos volumes de chuva, foram registrados 56,6 milímetros durante o final de semana no campus da Unesp, elevando o acumulado de dezembro para 117,9 milímetros. A média esperada para o mês é de 212,2 milímetros. No acumulado anual, o volume já alcança 1.111,5 milímetros, frente a um total esperado de 1.438,4 milímetros.