Rio Claro escolheu na noite de sexta-feira (9) os integrantes de sua corte momesca para o Carnaval 2026.

O rei momo é Luis Felipe Mendes Garcia e, a rainha, Juliana Ribeiro dos Santos. A corte momesca tem também 4 princesas: Rillary Rafaela Faria, Rauana Emanuelly Faria, Rebeca dos Santos Negod e Nicholly Martins Ramos.

Um grande público participou do concurso realizado no Floridiana Tênis Clube. “É uma demonstração do interesse da população pelos eventos carnavalescos”, afirma o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani. “Certamente, os matinês no Jardim Público e os desfiles das escolas de samba também irão reunir milhares de pessoas”, ressalta Pizzirani.