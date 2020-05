Testes rápidos começaram a ser realizados na quinta-feira (14) em Rio Claro em profissionais que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O município dispõe de mais de 12 mil testes que irão atender profissionais da saúde e segurança e também pacientes graves.

“Investimos na compra de 10 mil kits porque entendemos a importância de identificar rapidamente uma eventual contaminação para impedir a proliferação do coronavírus entre a comunidade e também entre colegas de trabalho, até porque estes profissionais são fundamentais no enfrentamento da pandemia”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, que esteve no Laboratório Municipal na quinta-feira (14), onde serão analisadas as amostras coletadas. Os outros 2.100 testes foram enviados ao município pelo governo federal.

“Os resultados ficam prontos em questão de horas e dão ao servidor mais segurança para exercer seu trabalho”, comenta Maurício Monteiro, secretário de Saúde. “No caso de resultado positivo o servidor é imediatamente afastado da função para que possa se cuidar e também para impedir que a doença seja transmitida para mais pessoas”, acrescenta o secretário.

Neste primeiro dia foram testados os profissionais que atuam no laboratório municipal, na sequência serão atendidos os profissionais que atuam nas urgências, depois segurança e em seguida funcionários das unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e de atendimentos especializados. O exame será feito em enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, farmacêuticos, técnicos de laboratório, guardas civis, policiais e bombeiros, entre outros profissionais.

“É um ganho importante e mostra compromisso com a saúde na utilização dos recursos”, observa o vereador André Godoy, presidente da Câmara Municipal, acrescentando que tem acompanhado de perto como estão sendo utilizados os recursos disponibilizados ao município para o enfrentamento da pandemia. No caso dos pacientes graves o teste é utilizado a partir do oitavo dia de sintoma, antes disso o diagnóstico é feito por exame de laboratório.