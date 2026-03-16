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De acordo com o IPMet, a semana começa com tempo estável em Rio Claro e em todo o estado de São Paulo. A previsão indica predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e ausência de chuva, cenário que mantém as temperaturas elevadas ao longo do dia.

Nesta segunda-feira (16), a mínima registrada no campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Rio Claro, foi de 17,1 °C, enquanto a máxima prevista chega aos 34 °C.

Os dados são da Estação Meteorológica mantida pelo Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.