Fachada do hospital público municipal de Rio Claro. Foto: Divulgação/PMRC

Inicialmente, hospital atenderá pacientes com dengue

O município de Rio Claro inaugura na próxima quinta-feira (13) o Hospital Público Municipal, construído na região do Grande Cervezão, área norte. “Um momento histórico para o setor de saúde de nossa cidade, que está ganhando seu primeiro hospital público”, afirma o prefeito Gustavo. A inauguração será às 9h30.

Inicialmente o hospital funcionará como centro de atendimento a pessoas com sintomas de dengue. “Neste primeiro momento teremos ali 20 leitos para internação e também área para hidratação de pacientes com dengue”, explica o secretário municipal de Saúde, Marco Aurélio Mestrinel. Atualmente estes serviços são feitos nas UPAs que terão, então, um desafogo com a inauguração do hospital.

A Fundação Municipal de Saúde alerta que o atendimento dos pacientes continuará sendo feito nas unidades básicas de saúde (UBS), nas unidades de saúde da família (USF) e na unidades de pronto atendimento (UPA). As UBS e USF devem ser procuradas pelas pessoas com sintomas leves, como dor de cabeça, dor no corpo e febre. Quem tiver esses sintomas associados com dor abdominal persistente, diarreia, vômito e sangramento de gengiva ou nariz, deve procurar com urgência a UPA do Cervezão ou do Bairro do Estádio. “Se necessário, os pacientes serão então encaminhados ao hospital municipal”, esclarece Mestrinel.

O hospital público municipal de Rio Claro terá leitos preparados para UTI, enfermaria, duas salas cirúrgicas e fará exames de imagem e laboratoriais. O prédio tem dois andares.

O hospital municipal será um dos equipamentos de atendimento à população no complexo de saúde que a prefeitura está implantando na região norte. Além de investimento municipal, a construção do Hospital Público tem recursos do Claretiano – Centro Universitário, e repasses federais, conseguidos por meio de emenda do deputado federal Miguel Lombardi.