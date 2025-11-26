Prédio do Canil fica ao lado da sede da GCM. Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Estrutura inclui consultório veterinário, baias térmicas e área de treinamento para os seis cães, que atuam desde patrulhamento até cinoterapia em hospitais

A prefeitura de Rio Claro inaugurou nesta terça-feira (25) o novo canil da Guarda Civil Municipal. Construído na esquina da Avenida 23 com Rua 11, ao lado da sede da GCM, o prédio é apontado como referência em bem-estar animal, por oferecer todas as condições para treinamento, abrigo e cuidados dos cães.

O novo canil contém sala de treinamento, sala de administração, depósito para ração e equipamentos de treinamento, consultório médico veterinário, banheira adaptada para cães, 10 baias com cobertura térmica, área gramada de treinamento físico, soltura e prática de bem-estar.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

O canil da Guarda Municipal conta com seis cães: Holly, Athos, Black, Jaison, Madonna e Airon, com destaque para Holly, que também faz trabalho de cinoterapia – uma terapia que utiliza cães treinados para auxiliar no tratamento de pessoas com diversas condições de saúde física, mental ou emocional. O trabalho de cinoterapia é desenvolvido em hospitais e asilos de Rio Claro.

Na oportunidade, o GCM Igor Rafael de Carvalho, veterinário, foi homenageado com certificado de reconhecimento pela dedicação na construção do canil.