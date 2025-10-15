A nova ciclovia, que se estende ao longo das avenidas Visconde do Rio Claro e Tancredo Neves ampliou em 57% a extensão de via exclusiva para ciclistas na cidade.

O município de Rio Claro recebeu o Selo do Programa Bicicleta Brasil pela iniciativa de implantar ciclovia no canteiro central da Avenida Visconde e da Avenida Tancredo Neves. “Esse reconhecimento nos motiva a continuar incentivando o uso da bicicleta”, afirma o prefeito Gustavo.

O selo foi instituído pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades com o objetivo de reconhecer e divulgar as práticas que incentivam o uso da bicicleta no meio urbano. De acordo com o governo federal, as instituições com o Selo passam a compor uma rede dedicada a ampliar o uso da bicicleta como forma de deslocamento e, com isso, melhorar as condições de mobilidade nas cidades brasileiras.

Conhecido por sua topografia plana, Rio Claro se caracteriza pela grande quantidade de bicicletas que transitam pelo município. Levantamento da Secretaria de Mobilidade Urbana e Sistema Viário feito neste ano aponta que há mais de 100 mil bicicletas em circulação.

A intensa movimentação de bicicletas, sobretudo nos horários de pico, levou a prefeitura a investir cada vez mais em infraestrutura para atender os ciclistas. Nesse sentido, a nova ciclovia, que se estende ao longo das avenidas Visconde do Rio Claro e Tancredo Neves ampliou em 57% a extensão de via exclusiva para ciclistas na cidade.

Antes eram sete quilômetros. Com a obra na Visconde/Tancredo, Rio Claro passou a contar com 11 quilômetros de ciclovia. Além de ciclovias, o município de Rio Claro conta com 35 quilômetros de ciclofaixas. Além de ser utilizadas como meio de transportes, as bicicletas em Rio Claro também estão presentes nas atividades de lazer e esporte.