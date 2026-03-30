Com um jogador a menos no segundo tempo, o Galo Azul sofreu 1 a 0 e decidirá a classificação em Jaú
O Rio Claro FC movimentou os bastidores e o campo no último final de semana. Visando a disputa das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, o clube anunciou oficialmente a contratação de quatro novos atletas: o zagueiro Luiz Felipe (27 anos), os atacantes Gleisinho (33 anos) e Jonatan (22 anos), além do lateral-esquerdo Gustavo (29 anos).
Dentro das quatro linhas, o Rio Claro FC recebeu o XV de Jaú no Estádio Schmidtão no sábado (28) e foi derrotado por 1 a 0. Com um enredo semelhante ao confronto da primeira fase, o time rio-clarense manteve o domínio da posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar a objetividade dos visitantes, que criaram as melhores oportunidades.
Estreias e desfalque no segundo tempo
A situação do Rio Claro FC complicou-se logo no início da segunda etapa. Aos nove minutos, o atleta Gabriel Neto foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Com a vantagem numérica, o XV de Jaú cresceu na partida e abriu o placar com Lauder, em cobrança de falta lateral que surpreendeu o goleiro Paulo Mazoti.
O atacante Gleisinho, um dos novos reforços que atuou no Itabirito-MG neste ano, fez sua estreia no sábado e quase empatou a partida, mas sua finalização parou no goleiro Hugo e no travessão. Além dele, o elenco passa a contar com o zagueiro Luiz Felipe (ex-FC Pantanal), o lateral Gustavo (ex-Corumbaense) e o atacante Jonatan (ex-Primavera AC).
Decisão em Jaú
O jogo de volta está agendado para o próximo domingo (5), às 10h, no Estádio Zezinho Magalhães. Para avançar na competição, o Rio Claro FC precisará reverter a vantagem do Galo da Comarca jogando fora de casa.