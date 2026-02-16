Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Com gols de Luan Oliveira e João Vitor, o Rio Claro FC bateu o Rio Preto por 2 a 1 no Schmidtão, garantindo a vitória na sétima rodada do Campeonato Paulista

O Rio Claro FC venceu o Rio Preto por 2 a 1, na tarde do último sábado (14), em partida válida pela sétima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O confronto, realizado no Estádio Schmidtão, em Rio Claro, foi marcado pelo equilíbrio técnico entre as duas equipes.

O primeiro tempo no Schmidtão

O jogo começou disputado, com ambos os times alternando momentos de controle da posse de bola. O Rio Preto abriu o placar aos 29 minutos da etapa inicial. Após um chute cruzado para dentro da área, o camisa 10 Vinícius Oliveira completou para as redes, colocando os visitantes em vantagem.

A reação do Rio Claro FC não demorou a acontecer. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Luan Oliveira acertou um belo chute, sem chances de defesa para o goleiro Léo Lopes, empatando a partida pouco antes do intervalo.

A virada do Galo Azul

No segundo tempo, a equipe da casa manteve a postura ofensiva em busca do resultado positivo. Aos 25 minutos, Gabriel Masson realizou uma jogada individual e a bola sobrou para João Vitor. O jogador acertou uma finalização precisa para virar o placar e definir a vitória para o Rio Claro FC.

Próximo compromisso na Série A3

Após o triunfo em casa, o Galo Azul já foca na sequência da competição estadual. O Rio Claro FC volta a campo no próximo domingo (22), às 10h, para enfrentar o Desportivo Brasil. O jogo, válido pela 8ª rodada da Série A3, será disputado novamente no Estádio Schmidtão.

Resultados da rodada e classificação