Lance da partida do Rio Claro FC contra o Paulista. Foto: Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos

O Galo Azul recebeu o Paulista de Jundiaí no Schmidtão e conquistou sua primeira vitória em 2026, com virada emocionante aos 46 minutos do segundo tempo

O Rio Claro FC venceu o Paulista de Jundiaí por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Schmidtão. Em um jogo dramático, o Galo Azul buscou a virada nos minutos finais para somar três pontos importantes.

Primeiro tempo de pressão visitante

A equipe do Paulista de Jundiaí começou a partida no ataque, pressionando a saída de bola do time da casa. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, após rebote do goleiro Paulo Mazoti, o zagueiro Zé Mendes abriu o placar para os visitantes.

A reação do Galo Azul na etapa final

No segundo tempo, o Rio Claro FC equilibrou as ações e passou a buscar o empate com mais intensidade. Aos 17 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, o meia Gabriel Masson venceu a defesa na bola aérea e igualou o marcador no Schmidtão.

Com a posse de bola, o time rio-clarense cresceu no jogo, enquanto o adversário demonstrava cansaço. Aos 32 minutos, o cenário ficou favorável ao Galo Azul com a expulsão de Enzo, meio-campo do Paulista, após falta em ataque veloz.

Vitória dramática nos acréscimos

A virada do Rio Claro FC venceu o Paulista de Jundiaí definitivamente aos 46 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta lateral, Zé Augusto antecipou a marcação e desviou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro.

Próximo desafio na Série A3

Após garantir o primeiro triunfo na competição, o Rio Claro FC já foca na 3ª rodada da Série A3 do Paulistão. No próximo sábado (31), a equipe enfrenta o União São João, em Araras, às 17h, no Estádio Hermínio Ometto.