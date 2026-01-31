Rio Claro vem de vitória por 2 a 1 sobre o Paulista de Jundiaí no Schmidtão, na A3 (Foto: Ana Julia Guerreiro/@a.jfotos)

Neste sábado (31) o Rio Claro FC volta a campo, em Araras, para enfrentar o União São João, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Série A3. A partida acontece a partir das 17h, no Estádio Hermínio Ometto.

A equipe do União São João é cotada por especialistas como uma das favoritas a conquistar o acesso para a Série A2, assim como o Rio Claro, entretanto nas duas primeiras rodadas, o time de Araras venceu um jogo e perdeu o outro, nesse início de Campeonato Paulista.

A vitória do União São João veio na estreia, jogando fora de casa, o time venceu o XV de Jaú por 1 a 0. Porém na rodada seguinte, jogando em casa, a equipe foi derrotada por 2 a 1, pelo União Barbarense, adversário do Rio Claro FC na primeira rodada da A3.

Já o Galo Azul como citado, enfrentou o União Barbarense, em Santa Bárbara D’oeste e empatou em 0 a 0. Na última quarta (28) o Rio Claro recebeu o Paulista de Jundiaí e conseguiu uma grande virada, já nos acréscimos, com dois gols de cabeça, marcados por Gabriel Masson e Zé Augusto. O Galo Azul vai até Araras confiante e disputará um confronto com um outro candidato ao acesso para A2 de 2027.