Rio Claro FC x XV de Jaú. Foto: Ana Julia Guerreiro | @a.jfotos

Partida de ida acontece no Estádio Schmidtão com estreia do VAR no mata-mata do Paulistão

O Rio Claro FC inicia neste sábado (27) a disputa das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista 2026 contra o XV de Jaú. O primeiro confronto do mata-mata será realizado no Estádio Schmidtão, em Rio Claro, com início previsto para as 15h.

Os torcedores que desejam acompanhar o Rio Claro FC podem adquirir os ingressos antecipadamente através do site Total Ticket. Os valores foram definidos em R$ 60 para a entrada inteira e R$ 30 para a meia-entrada.

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Preparação e tecnologia na Série A3

O Azulão garantiu sua classificação na quinta colocação da tabela após enfrentar dificuldades na reta final da primeira fase. Agora, o time rio-clarense mede forças com o XV de Jaú, que encerrou a etapa classificatória na quarta posição. No encontro anterior entre as equipes nesta temporada, o time de Jaú levou a melhor, vencendo por 1 a 0 dentro do Schmidtão.

Uma novidade tecnológica marca o início desta fase decisiva: a implementação do Árbitro de Vídeo (VAR). A ferramenta auxiliará a equipe de arbitragem em todos os jogos eliminatórios da Série A3, buscando reduzir erros capitais nos confrontos de ida e volta.

A partida decisiva que definirá o semifinalista acontece no domingo seguinte, dia 5 de maio, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, às 10h. O Rio Claro FC busca reverter o retrospecto recente para avançar na competição rumo ao acesso.