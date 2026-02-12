Foto: Jornal da Orla de Santos

Em jogo válido pela sexta rodada, o Rio Claro FC foi superado por 2 a 1 pela Portuguesa Santista no Litoral, apesar de buscar o empate no segundo tempo

O Rio Claro FC enfrentou a Portuguesa Santista na tarde desta quarta-feira (11), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista Série A3. O confronto, realizado no Litoral Paulista, terminou com a vitória da equipe da casa pelo placar de 2 a 1.

No início da partida, o Azulão adotou uma postura defensiva, focando em jogadas de contra-ataque. Em uma dessas oportunidades, o atacante Andrey finalizou em velocidade, mas o chute saiu sem força, o que facilitou a defesa do goleiro André Luiz.

Pressão da Portuguesa Santista

Após a pausa para hidratação, a Portuguesa Santista aumentou o volume de jogo e passou a levar perigo constante ao gol do Galo Azul, chegando a acertar uma bola no travessão. A pressão surtiu efeito aos 32 minutos, quando Yohan abriu o placar com uma cobrança de falta no ângulo.

Ainda na primeira etapa, o time da casa teve a chance de ampliar o marcador após uma cobrança de escanteio, mas o jogador Pablo desperdiçou a oportunidade. O primeiro tempo terminou com a vantagem mínima para a Briosa.

Reação do Rio Claro FC e desfecho

Na volta para o segundo tempo, o Rio Claro FC mudou sua postura e demonstrou determinação para buscar o empate. O gol de igualdade veio através de Tiago Barbosa, que aproveitou uma jogada aérea e marcou de cabeça para o Azulão.

No entanto, a comemoração durou pouco tempo. A Portuguesa Santista conseguiu retomar a liderança após uma falha do goleiro Paulo Mazoti, definindo o placar final em 2 a 1 e dificultando a situação do Rio Claro FC na tabela da competição estadual.

O Rio Claro FC volta a campo no próximo sábado, dia 14, às 15h no Schmidtão, contra o Rio Preto, em partida válida pela sétima rodada da A3.