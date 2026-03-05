Marília x Rio Claro FC. Foto Matheus Dahsan | @matheusdahsanfoto

Em jogo movimentado no estádio Bento de Abreu, o Rio Claro buscou o empate por 1 a 1 contra o Marília e manteve a terceira posição na tabela do Paulista Série A3

O Rio Claro FC empatou em 1 a 1 com o Marília na noite desta quarta-feira, em partida válida pela 11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O confronto, realizado no estádio Bento de Abreu, em Marília, reuniu duas equipes que figuram na parte de cima da classificação.

Com este resultado, o Azulão soma 22 pontos e permanece na terceira colocação do certame. Já o time da casa chegou aos 23 pontos, sustentando a vice-liderança da competição estadual.

Primeiro tempo de pressão do Marília

O Marília iniciou a partida buscando impor seu ritmo de jogo. Logo aos 10 minutos, após arrancada de Foquinha pelo lado esquerdo, Cirilo recebeu na área e finalizou na saída do goleiro Léo Paiva para abrir o placar.

O Rio Claro FC demonstrou dificuldades para concluir suas jogadas ofensivas na etapa inicial, pecando no último passe. A melhor chance do Galo Azul veio na bola parada, em cabeceio de Thyller Lopes que o goleiro Wagner Coradin salvou em cima da linha.

Reação do Rio Claro na etapa final

No segundo tempo, o panorama mudou e o Azulão passou a construir mais oportunidades. Aos 12 minutos, Gabriel Neto chegou a acertar a trave do Marília, sinalizando a melhora da equipe visitante na partida.

O gol de empate do Rio Claro FC aconteceu após Douglas Dias derrubar Andrey dentro da área. A árbitra Marianna Nani Batalha assinalou o pênalti, convertido com categoria por Lucas Cassiano, que acertou o ângulo direito.

Próximos desafios na Série A3

Na reta final, o goleiro Léo Paiva operou defesas importantes para garantir a igualdade no marcador. O time riocarense ainda tentou a virada com Jaílson Cauã, mas a finalização foi travada pela defesa adversária.

O Rio Claro FC volta a campo no próximo domingo, às 10h, quando recebe o Bandeirante no Schmidtão. O Marília joga no sábado, às 15h, contra o Rio Branco, em Americana, pela 12ª rodada da competição.

Mais em Esportes:

Botafogo vence Conta Simples Rio Claro em partida decidida no último lance

Velo Clube é eliminado pelo Vila Nova nos pênaltis e se despede da Copa do Brasil

Conta Simples Rio Claro enfrenta Botafogo nesta quarta-feira com transmissão do JC