Rio Claro FC empata com o Juventus pela A-2

O Rio Claro FC recebeu na tarde de hoje(8) o Juventus pelo Paulista da Série A-2 no Schimdtão e empatou em 0 a 0.

O primeiro tempo foi marcado por uma forte marcação dos dois times, que limitou as chances de gols deixando a partida com um baixo nível técnico.



No segundo tempo o Galo Azul impôs mais velocidade na partida e chegava bem com Matheus Lú pelas laterais do campo.



Após falta no meio o juiz entendeu que Everton do Rio Claro deixou o braço no rosto do adversário e acabou expulsando o voltante do Azulão.



A partir daí a partida ficou mais aberta, mas os times não conseguiam finalizar para o gol e jogo ficou no empate em 0 a 0.



O Galo Azul volta a campo na próxima quarta feira contra o XV de Piracicaba fora de casa.