O técnico Vaguinho Santos foi dispensado. Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

O Galo Azul sofreu o terceiro revés consecutivo na Série A3 e anunciou a saída do treinador Vaguinho Santos em comum acordo com a diretoria

O Rio Claro FC oficializou a demissão do técnico Vaguinho Santos nesta segunda-feira (16), um dia após a derrota da equipe para a Francana por 3 a 0. O confronto, válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A3, aconteceu na manhã de domingo (15), no Estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca. Este foi o terceiro resultado negativo em sequência do time rio-clarense na competição.

A partida foi decidida ainda na etapa inicial. A Francana abriu o placar aos 14 minutos com Eduardo Felipe Pedrotti. A situação do Rio Claro FC se complicou aos 31 minutos, quando o jogador Thyller Gabriel Lopes Neves foi expulso após atingir o adversário em uma disputa de bola. Com a vantagem numérica, o time da casa ampliou com dois gols de Gabriel Vitor, aos 45 e nos acréscimos do primeiro tempo.

No segundo período, a Francana administrou o placar de 3 a 0, confirmando a vitória e agravando a crise de resultados do Galo Azul. Diante do cenário, a diretoria optou pela troca no comando técnico, mesmo com a equipe ainda figurando na zona de classificação para a próxima fase do torneio estadual.

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Posicionamento do Rio Claro FC e de Vaguinho Santos

Em nota oficial, o clube informou que a decisão ocorreu em comum acordo. “Nossa diretoria agradece enormemente toda dedicação e trabalho do treinador, que apesar dos resultados negativos nos últimos jogos, deixa o azulão na zona de classificação, com grande chance de classificar e brigar pelo acesso”, declarou o Rio Claro FC.

Por outro lado, o técnico Vaguinho Santos manifestou descontentamento com a saída em entrevista à imprensa regional. O treinador afirmou que gostaria de ter permanecido no cargo e que não vê motivos técnicos para o desligamento, defendendo a qualidade do trabalho realizado até então.

Nas redes sociais, a decisão dividiu opiniões. Parte da torcida do Galo Azul criticou a diretoria pela demissão e utilizou o espaço para enaltecer a passagem do treinador pelo clube, ressaltando o desempenho geral na temporada apesar da sequência recente de derrotas.