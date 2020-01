Rio Claro FC anuncia contratação de meia experiente para a A-2

O Rio Claro Futebol Clube segue se reforçando para a disputa da Série A-2. Mesmo com o elenco próximo de estar fechado, o clube se movimentou no mercado e anunciou nessa quarta (15) a contratação do meia Ferdinando, de 39 anos, que já está na cidade e iniciou os treinamentos com o restante do elenco.

Experiente, o jogador estava no Nacional-SP e acumula passagens por grandes clubes do Brasil, como Grêmio, Avaí, Portuguesa e Vitória. No currículo Ferdinando tem o título de campeão brasileiro da Série B, pela Lusa. Além disso, o atleta tem passagens pelo futebol japonês e coreano.

Segundo o técnico do Rio Claro, Adilson Teodoro, Ferdinando é uma peça que faltava no elenco rio-clarista e chega para suprir a ausência de meias de criação no time que disputará a Série A-2.