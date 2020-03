O município de Rio Claro descartou nesta terça-feira (10) os três casos suspeitos de coronavírus (Covid-19). Resultados dos exames deram negativo para a doença. A informação foi divulgada pela Vigilância Epidemiológica do município. As três pessoas que estavam sendo monitoradas passam bem e já foram informadas sobre os resultados dos exames. Com o descarte desses três casos, Rio Claro não tem mais nenhuma notificação como suspeita de infecção por coronavírus.

Para que a população se proteja e evite a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e, se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo; não compartilhar objetos pessoais; manter os ambientes bem ventilados; evitar aglomerações de pessoas se estiver doente; limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.