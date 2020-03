O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, assinou nesta sexta-feira (20) decreto que estabelece estado de emergência no município, como forma de “viabilizar meios mais céleres e efetivos visando o combate à contaminação pelo” novo coronavírus (Covid-19). O decreto tem prazo de 120 dias.

“Vamos continuar tratando o enfrentamento desta pandemia com prioridade total, sempre com as orientações das autoridades sanitárias e a responsabilidade que a situação merece”, afirma o prefeito Juninho, acrescentando que o estado de emergência é uma medida necessária para que os trabalhos contra o novo coronavírus possam continuar sendo realizados dentro do planejamento estabelecido. “Rio Claro vem se preparando para enfrentar o coronavírus e, com a colaboração de todos, vai superar este momento crítico”, disse.

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito, “poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa”. Com o estado de emergência, o município fica autorizado a dispensar licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência. “Num momento como este, a rapidez nas providências significa salvar vidas”, observa o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Rodrigo Ragghiante.

O secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro, observa que as medidas tomadas pelo município para conter a pandemia precisam do apoio da comunidade e ressalta que a união dos setores de saúde, público e privado, também será primordial para reduzir os efeitos do coronavírus em Rio Claro. “É uma luta de todos nós”, afirmou o secretário.