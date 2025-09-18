Imagem ilustrativa

O tempo permanece estável no estado de São Paulo, segundo o IPMet, com pouca nebulosidade e ausência de chuva no interior. Em Rio Claro, as temperaturas seguem baixas entre a noite e o amanhecer, mas elevadas no período da tarde. A mínima registrada hoje (18) no campus da Unesp foi de 13,8 °C, enquanto a máxima deve oscilar entre 29 °C e 31 °C, conforme dados do Ceapla/IGCE/Unesp em parceria com a prefeitura municipal.

Escassez de chuvas

Rio Claro completa hoje 22 dias sem chuva. O último registro ocorreu em 27 de junho, com 6,7 mm, e a última precipitação superior a 10 mm foi em 3 de junho, quando choveu 17,9 mm. Desde julho, os registros têm sido escassos e de baixo volume. Para setembro, a média esperada era de 55 mm, mas até o momento não houve precipitação. No mesmo mês do ano passado, o acumulado foi de apenas 1,6 mm, e o menor índice desde 1994 ocorreu em 2007, com 0,6 mm.

No inverno, cuja média histórica é de 110,7 mm, Rio Claro soma até agora apenas 25 mm. Se mantido esse cenário, a estação poderá ser ainda mais seca que a de 2010, quando o total foi de 31 mm, até então o menor volume registrado desde 1994.