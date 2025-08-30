A cidade de Rio Claro chega a uma estimativa de 210.323 habitantes. Os dados atualizados nessa quinta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam crescimento na quantidade de moradores no município na estimativa 2025 em comparação com o ano passado, quando eram estimadas 208.857 pessoas.

O novo número retoma uma estimativa de próxima ao que previu o IBGE no ano de 2021. aquele ano, a instituição havia apontado 209.548 habitantes para Rio Claro. No Censo Demográfico de 2022, a população era de 201.418 pessoas e a densidade demográfica era de 404 habitantes por quilômetro quadrado.

Na comparação com outros municípios do Estado de São Paulo, ficava nas posições 41 e 66 de 645 cidades paulistas. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 151 e 208 de 5570 cidades no Brasil.

REGIÃO

A estimativa populacional da região de Rio Claro também foi levantada pela reportagem do JC. Em Ipeúna são estimados 7.027 habitantes, no ano passado eram 6.999; Itirapina tem 16.454 habitantes (2024: 16.433), Analândia tem 4.694 (2024: 4.684), Corumbataí registra 4.296 pessoas (2024: 4.285), Cordeirópolis com 25.286 (2024: 25.130) e Santa Gertrudes chega a uma estimativa de 23.192 habitantes (2024: 24.107).

BRASIL

A população brasileira alcançou o contingente de 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025. A estimativa representa crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior. De acordo com o instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas.

A região metropolitana de São Paulo continua como a mais populosa, com 21,6 milhões de habitantes, seguida da região metropolitana do Rio de Janeiro (12,9 milhões de habitantes), da região metropolitana de Belo Horizonte (6,0 milhões de habitantes), e da região integrada de desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e entorno (4,8 milhões de habitantes).