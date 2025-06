O prefeito Gustavo Perissinotto anunciou oficialmente o retorno do Rio Claro Basquete nessa quarta-feira

Prefeito Gustavo anuncia retorno oficial do time de basquete da cidade para disputa das competições da categoria. Investidor estrangeiro patrocinará equipe, que estreia em agosto

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) confirmou nessa quarta-feira (18) que o time do Rio Claro Basquete retorna às quadras no mês de agosto, conforme já antecipado pela própria Federação Paulista de Basketball (FPB) dias atrás, na competição da Divisão Especial A-1 Masculina. A informação foi noticiada na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação.

“A gente está trabalhando bastante. O basquete é um símbolo da cidade de Rio Claro. A boa notícia é que hoje assinamos o contrato para a volta do basquete. Depois de um período de pausa, ele volta às quadras com um projeto bastante ousado. Neste primeiro ano é um projeto de retomada, importante deixar isso claro. Mas, há uma ambição muito grande do nosso time”, revelou – o nome do patrocinador máster ainda não foi anunciado.

A apresentação do time deve ocorrer nas próximas semanas. “O que está previsto contratualmente é que, pelo menos, pelos próximos quatro anos a gente terá o basquete em Rio Claro. A médio prazo podem esperar um time muito forte. Já temos um aporte financeiro bastante importante com patrocínio e estamos tentando ampliar isso”, complementa. A gestão continuará com o ABCD Bandeirantes, assim como no passado, e terá parceria também com as categorias de base do Clube de Campo.

Leão, mascote da equipe de Rio Claro

Estreia

A Federação Paulista de Basketball divulgou a tabela da primeira fase da Divisão Especial A-1 Masculina do Campeonato Paulista. A competição reúne alguns dos times mais fortes do Brasil e começa no dia 1º de agosto. A partida de abertura será entre Mogi Basquete e Liga Sorocabana, às 20h, no Ginásio Professor Hugo Ramos, o “Hugão”, em Mogi das Cruzes.

Já o Rio Claro Basquete vai enfrentar o Pinheiros na estreia, no dia 5 de agosto, às 20h, no Ginásio Felipão. Segundo o prefeito Gustavo, a formação do novo time está em tratativas e poderá incluir, inclusive, atletas de fora do Brasil. “A partir deste primeiro ano não temos dúvida de que no médio prazo voltaremos a ser protagonistas neste esporte é que tão importante para a cidade”, finaliza.

A estrutura do Ginásio Felipão começou a receber manutenções para receber as novas disputas do Paulista. Há também a expectativa de que o Rio Claro Basquete possa disputar a competição nacional do NBB (Novo Basquete Brasil) em outubro. Na tarde dessa quarta-feira, o prefeito Gustavo foi até o Felipão tratar do assunto com a equipe da Secretaria Municipal de Esportes, que passou a contar nesta semana com um novo secretário, Erlon Thiele. Também acompanharam a visita o secretário-adjunto Uisler Lucas, o vice-presidente do ABCD Bandeirantes, Marcelo Tamião, e o secretário de Comunicação, Antonio Romero. Confira a entrevista completa no youtube.com/jcrioclaro.