Rio Claro Basquete enfrenta o Brasília nesta segunda (20)

Torcida, elenco e comissão técnica do Rio Claro Basquete comemoraram bastante a bela vitória do Leão sobre o São Paulo na última terça (14), porém o foco agora é outro. Nesta segunda (20), às 20 horas, o time de Fernando Penna enfrenta, fora de casa, o Brasília e busca um novo resultado positivo para se consolidar cada vez mais na tabela de classificação e se manter firme na briga por uma vaga nos playoffs do NBB.

O adversário desta segunda não vem tão bem na competição e faz uma campanha irregular, tendo seis vitórias e 10 derrotas, o que deixa o Brasília, no momento, em 13° na tabela de classificação. Isso, porém, não faz com que Rio Claro não deva se preocupar com o adversário, que tem em seu elenco nomes experientes, como Nezinho, Arthur e Bruno Fiorotto. Além disso, Brasília vem de vitória contra o Pato Basquete, o que deve dar mais moral para o time.

No primeiro turno, quando as equipes se enfrentaram no Felipão, Rio Claro esteve em uma noite muito ruim e o Brasília contou com uma atuação inspirada do experiente Nezinho para vencer por 86 a 75.

Uma vitória contra o Brasília nesta segunda pode representar um pequeno salto do Rio Claro Basquete na tabela de classificação. Se vencer, o Leão, que atualmente é o 11° colocado, pode subir uma posição e ultrapassar a equipe do Botafogo.

Retrospecto favorável

Jogando fora de casa neste NBB, o Rio Claro Basquete tem conseguido bons resultados. Até aqui foram nove partidas longe do Felipão, das quais o Leão conseguiu cinco vitórias.

Outra estatística que pode pesar a favor de Rio Claro é que o Brasília não tem conseguido se impor tanto quando joga em casa, tendo vencido três vezes e perdido quatro no Ginásio da ASCEB.

Transmissão

A Rádio Excelsior Jovem Pan News (AM 1410) transmite todas as emoções de Brasília e Rio Claro nesta segunda. Acompanhe também no Facebook e Youtube do JC.