Carrapato Estrela transmissor da febre maculosa

Centro de Controle de Zoonoses orienta sobre prevenção e sintomas da doença transmitida por carrapatos, sem registros na cidade desde janeiro de 2024

Diante de registros de febre maculosa em cidades como Araras, Leme e, mais recentemente, um óbito confirmado em Americana, é importante que a população fique atenta a sintomas e aos locais que frequenta. A doença é transmitida pelo carrapato estrela, que, em 1% dos casos, pode estar infectado pela bactéria riquétsia, parasitando diversas espécies de animais silvestres.

Rio Claro não registra casos de febre maculosa desde janeiro de 2024. No entanto, em razão dos riscos existentes, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) orienta a população.

A principal recomendação é ter cuidado em áreas de mata, onde o carrapato estrela vive na vegetação. O contato com essa vegetação pode levar à picada do carrapato.

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Orientações e sintomas da febre maculosa

Ao frequentar áreas de mata, a principal orientação é evitar encostar na vegetação, usar roupas claras, calças compridas e meias sobre as pernas das calças. Também é essencial verificar o corpo após sair desses locais para identificar a possível presença de carrapatos. Se um carrapato for encontrado, ele deve ser removido rapidamente.

Os sintomas da doença incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos. A situação exige atendimento médico e tratamento imediatos para evitar o agravamento do caso. É fundamental informar ao médico se o paciente teve contato com carrapatos ou esteve em áreas de risco.