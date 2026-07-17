Imagem ilustrativa

Massa de ar seco e frio mantém o tempo estável e favorece a elevação das temperaturas durante as tardes na região de Rio Claro

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar mais seco e frio, atua sobre o estado de São Paulo. Esta configuração mantém a condição de tempo estável em todas as regiões paulistas, com predomínio de sol e céu variando de claro a poucas nuvens.

As temperaturas permanecem amenas durante a noite e na madrugada, com uma gradativa elevação registrada no decorrer da tarde. De acordo com os dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), essas condições climáticas devem persistir durante todo o final de semana.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Temperaturas na cidade

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 11,7°C. Para o período da tarde desta sexta-feira, a previsão indica que os termômetros devem atingir a marca máxima de 28°C.