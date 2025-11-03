Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a instabilidade permanece devido a uma área de baixa pressão sobre o estado de São Paulo, provocando céu bastante nublado e chuvas, algumas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, com melhora prevista apenas a partir do final da tarde. As temperaturas seguem amenas, com mínima de 17,3 °C registrada hoje (03) no campus da Unesp e máxima prevista de 26 °C.

Segundo dados da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura de Rio Claro, o acumulado de chuva entre sábado (01) e esta segunda-feira, às 07h00, chegou a 67,9 mm, dentro de uma expectativa de 164,9 mm para todo o mês.