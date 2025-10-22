Castrações serão gratuitas e realizadas em 23 de novembro

Os tutores de cães e gatos poderão levar seus animais para serem castrados gratuitamente no dia 23 de novembro, no Castramóvel. Para isso, é preciso fazer inscrição antecipada no Centro de Saúde Animal pelos telefones 98347-0150 ou 3522-1447, que também atendem pelo whatsapp.

A prefeitura fechou parceria com o governo estadual, que encaminhará a Rio Claro uma unidade móvel, onde os profissionais veterinários farão os serviços. “É mais uma iniciativa de atenção e cuidado com o bem-estar animal e também para estimular o controle populacional de cães e gatos”, afirma o prefeito Gustavo.

O agendamento será feito por ordem de solicitação, até serem completadas as 200 vagas. Os serviços de castração serão realizados no Espaço da Feira do Produtor Rural, na Rua 3A com a Avenida 46A, na Vila Martins.

A vinda do serviço para Rio Claro atendeu pedido do vereador Emílio Cerri ao deputado estadual Rafael Saraiva, com apoio da deputada federal Renata Abreu. “O objetivo é oferecer atendimento gratuito, prevenir o abandono e estimular a posse responsável”, destaca Emílio Cerri.

Os organizadores da castração alertam que não serão castrados animais braquicefálicos (focinho curto), como lhasa apso, shih tzu, pug, bulldog e american bully. A medida visa garantir a segurança e o bem-estar dos animais, tendo em vista os riscos anestésicos e cirúrgicos aumentados para raças com essa característica.