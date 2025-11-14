Vista aérea do Jardim Púbico de Rio Claro

Inscrições devem ser feitas de 12 a 19 de novembro

Os ambulantes interessados em realizar vendas no período que antecede o Natal no Jardim Público de Rio Claro devem fazer inscrição até o próximo dia 19 no Atende Fácil, localizado na Avenida 2, entre as ruas 2 e 3.

Os espaços do Jardim Público serão divididos de maneira a receberem barracas e trailers, que deverão ser montados a partir do dia 30 de novembro. As atividades dos ambulantes no Jardim público serão realizadas do dia primeiro ao dia 23 de dezembro das 9 às 22 horas, com horários especiais no sábados domingos e feriados.

O Jardim público receberá 14 Boxes próximo ao coreto na Rua 3 entre as avenidas 1 e 2, e terá ainda seis vagas exclusivas para food trucks e outros 26 boxes para as empreendedoras em ação.

Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas pelo telefone 3522-1982.