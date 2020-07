Hospital de Campanha terá 26 leitos e funcionará anexo ao pronto atendimento do Cervezão.

Nesta quarta-feira (15) o município de Rio Claro irá colocar em funcionamento o hospital de campanha para atendimento de casos de coronavírus. Com 26 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), o hospital funcionará no prédio do Pronto Atendimento do Cervezão. Do total de leitos, 15 leitos estarão em funcionamento já na quarta-feira e os demais nos próximos dias.

“Esses novos leitos irão reforçar a nossa rede de atendimento neste momento de pandemia e também a estrutura da saúde de uma maneira geral, já que, ao final da pandemia irão permanecer em funcionamento”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho.

No hospital de campanha serão atendidos exclusivamente casos de coronavírus. O fluxo de atendimentos na rede municipal de saúde permanece o mesmo e a orientação é para que, em casos de sintomas leves, a pessoa busque atendimento por meio do Tele Corona (2111-6999) e, se assim for orientado, nas unidades de saúde dos bairros e unidades de pronto atendimento.

“Com o hospital de campanha, o município realiza trabalho inclusive preventivo, para garantir o atendimento de quem venha a precisar”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde, reforçando que até agora em Rio Claro ninguém deixou de ser atendido nesta pandemia.

Dos 26 leitos que estão sendo instalados pela prefeitura, 23 serão de longa permanência e três de urgência, todos com equipamentos de UTI. Foram adquiridos respiradores, oxímetros, cardioversores, monitores multiparâmetros, bombas de infusão e demais itens necessários.

Para a instalação do hospital de campanha, a prefeitura de Rio Claro realizou adaptações e otimizou o uso dos espaços do prédio no Jardim Cervezão. O atendimento de urgência que não se refere à Covid-19 continuará sendo realizado no mesmo prédio, porém em área separada.

“A saúde desde o início é prioridade na nossa administração e temos reforçado isso com ações, ainda mais neste momento em que concentramos todos os esforços possíveis para salvar vidas”, ressalta o prefeito Juninho.