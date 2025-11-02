Até o dia 17 de novembro a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social estará recebendo inscrições dos interessados em ocupar um box no Mercado Municipal para atividades de esmalteria.

As pessoas interessadas devem ir presencialmente ao Centro Público Municipal de Economia Solidária, que funciona na Rua 10, 2527, esquina da Avenida 28, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30. Ou encaminhar solicitação pelo e-mail [email protected].

O edital de chamamento público com mais detalhes sobre o assunto está no Diário Oficial do Município de sexta-feira, 31.

De acordo com o secretário Thiago Yamamoto, o objetivo dessa iniciativa é fortalecer o trabalho das empreendedoras promovendo geração de trabalho e renda, inclusão socioeconômica e o desenvolvimento local, por meio de ações de sensibilização, capacitação e assessoramento.