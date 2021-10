Leonardo Macedo, técnico da seleção brasileira de boxe

Desde a sexta-feira, dia 22 de outubro, o rio-clarense Leonardo Macedo se encontra na cidade de Belgrado, capital da Sérvia, para o Campeonato Mundial de Boxe masculino.

“Com o adiamento dos Jogos Olímpicos devido à pandemia, tivemos um ano atípico com a realização dos mundiais de boxe logo após as Olimpíadas, geralmente os mundiais são os eventos principais no nosso calendário, mas devido a serem realizados tão próximos aos Jogos nós viemos com uma cobrança um pouco menor, mas hoje o nível do boxe brasileiro nos obriga a voltar com medalhas.”

A equipe brasileira, além de contar com a presença do treinador de Rio Claro, tem na comissão técnica Mateus Alves e Amônio Lima, o fisioterapeuta Fábio Conrado e o massoterapeuta Alex Christao, viajaram para o Mundial 10 atletas, Ronaldo Bezerra 51 kg, Michael Douglas 54 kg, Luiz Oliveira 57 kg, Nicollas de Jesus 63,5 kg, Wanderson Oliveira 67 kg, Luiz Fernando 71 kg, Wanderley Pereira 75 kg, Isaías Ribeiro 80 kg, Keno Machado 86 kg e Abner Teixeira 92 kg. As competições acontecem até o dia 6 de novembro.