A cantora rio-clarense Alicia Bianchini acaba de lançar o seu mais novo trabalho através do EP “Jazz Bossa Nova”. As três músicas inéditas foram produzidas em parcerias com artistas como Roberto Menescal, Paulinho Pedra Azul e Zé Caradípia, além de Reginaldo Mil. Com contornos do berço do estilo de música Bossa Nova, o material foi gravado no estúdios “O Barquinho”, no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado e já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Têm momentos que ficam guardados na memória e isso a música me propiciou. Ao chegar ao estúdio O Barquinho me senti em êxtase. Ensaiavam “Jazz Bossa Nova”, de Roberto Menescal e Reginaldo Mil. Eu entrei tímida pois tudo era muito novo. Ia conhecer o mundo musical e de trabalho do meu ídolo. Já tínhamos trocado várias conversas anteriormente e o que eu sentia se concretizou. Menescal é de uma generosidade ímpar. Me senti muito à vontade e todos nós agradecemos aquele momento”, comenta Alicia.

Natural de Rio Claro, a cantora é filha de Syllas e Ondina Bianchini. “Digo que nasci na seresta e cresci na Bossa Nova. Minha mãe Ondina tocava piano divinamente e desde pequena cresci ao lado da boa música. Sempre tivemos o hábito de cantar em família”, relembra. Aos 17 anos, cantou pela primeira vez com seu então professor José Antônio Carlos David Chagas numa homenagem ao Professor Victorino Machado. “Depois a vida tomou outro rumo. Casamento, filhos e a advocacia não me afastaram da boa música”, disse.

Já adulta e formada em sua profissão como advogada, Alicia manteve o canto por perto em apresentações ao lado da cantora Aninha Barros. De 2019 para cá, “não parei de cantar”.

Sobre o novo trabalho, Bianchini recorda momentos da gravação no renomado estúdio O Barquinho. “O lugar é mágico e você poderá ouvir a excelência dos músicos que compuseram o arranjo feito por Menescal. O EP conta com a participação especial da nossa grande e querida cantora brasileira Jane Duboc, interpretando a faixa Jazz Bossa Nova. Estes foram momentos raros de emoção que ao cantar ao lado do nosso mestre Menescal, guitarra e violão precisos para o primeiro EP”, acrescentando que as três faixas foram produzidas ao lado dos músicos Fernando Merlino in memoriam (teclado), João Cortez (bateria), Diógenes de Souza (baixo) e Levi Chaves (sopro), além de André Mehmari (masterização).

Novos projetos

Outros dois EPs já estão sendo produzidos e serão lançados ainda este ano, com músicas inéditas e com gravações em Rio Claro e em São Paulo. Uma gravação com Zé Caradípia, compositor de Asa Morena, eternizada na voz de Zizi Possi e de Sra. Bossa que está no EP “Jazz Bossa Nova”, também acontecerá na Cidade Azul, onde deverá se apresentar.