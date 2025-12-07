Da esquerda para a direita na foto: Cotrim Guimarães (corregedor regional 2026-2028),o rio-clarense Johonsom di Salvo (presidente 2026-2028), presidente Carlos Muta e André Nekatschalow (vice-presidente 2026-2028)

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) elegeu nesta quarta-feira, 3 de dezembro, em Sessão Plenária Extraordinária Administrativa, o desembargador federal rio-clarense Johonsom di Salvo para presidente da Corte no biênio 2026-2028.

Os desembargadores federais André Nekatschalow e Cotrim Guimarães foram eleitos para os cargos de vice-presidente e corregedor-regional, respectivamente. O atual O presidente do TRF3, desembargador federal Carlos Muta, conduziu os trabalhos.

O desembargador federal Johonsom di Salvo, eleito presidente para o biênio 2024-2026 saudou os presentes na sessão.

“Eu quero, do mais profundo do coração, agradecer às minhas colegas e meus colegas, pela amizade, carinho e confiança que depositaram na minha pessoa. Que Deus lhes dê em retorno o dobro do bem que me dedicaram hoje”, afirmou.

Presidente eleito

O desembargador federal Luís Antonio Johonsom di Salvo é natural de Rio Claro. O magistrado é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC/Campinas).

Foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, classificado em 1º lugar no concurso de 1980. Ingressou na Justiça Federal da 3ª Região em 1992, após aprovação em 4º lugar no certame, atuando em varas federais de Ribeirão Preto e Piracicaba.

No Tribunal, foi juiz convocado desde 1999 até a promoção como desembargador federal em 2002. Foi membro da Primeira e Segunda Turmas do TRF3, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região e do Conselho de Administração. Exerceu a docência em duas faculdades e é autor do livro “O Juiz na Condução do Processo Penal”. O magistrado é o atual vice-presidente.

Presidência

A Presidência do TRF3 tem funções administrativas e jurisdicionais, definidas pelo Regimento Interno da Corte. Cabe à Presidência, por exemplo, a gestão administrativa e a sua representação perante outros órgãos, Poderes e autoridades.

Algumas competências são: dirigir os trabalhos do Tribunal; presidir as sessões plenárias e convocar sessões extraordinárias do Plenário; proferir voto de qualidade no Plenário; criar comissões permanentes ou temporárias, designando seus membros; assinar cartas rogatórias; e decidir os pedidos de suspensão da execução de medida liminar ou de sentença, em mandado de segurança.

O Presidente do TRF3 integra, juntamente com os presidentes dos outros quatro TRFs e ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Conselho da Justiça Federal (CJF), órgão responsável pela supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal.