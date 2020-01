Rio-clarense consegue bolsa para encontro com Papa

Entre os dias 26 e 28 de março deste ano será realizado na cidade de Assis/Itália o Encontro Global pela Economia de Francisco.

O evento “The Economy of Francesco” consistirá de laboratórios, eventos artísticos e plenárias com renomados economistas, especialistas em desenvolvimento sustentável, empreendedores e empreendedoras, que hoje estão comprometidos em nível mundial com uma economia diferente. A intenção é refletir e trabalhar em conjunto com dois mil jovens selecionados no mundo todo nestes três dias.

Rio Claro terá uma representante neste importante momento. Flávia Mengardo Gouvêa, 32 anos, é formada em Relações Internacionais, com mestrado em História e MBA em Gestão de Negócios: “Eu estava em uma formação religiosa e acabei sabendo por acaso deste chamado do Papa Francisco. Aquilo me despertou interesse e quando cheguei em casa entrei no site e fui me informar melhor. Depois de alguns meses preenchi o formulário e na sequência recebi o e-mail de que eu tinha sido selecionada entre dois mil jovens de todo o mundo”, conta Flávia.

Porém, Flávia ainda esbarrava em um obstáculo: o custo da viagem. “Eu sabia que havia um programa de bolsas mas também sabia que nem todos seriam beneficiados. Mais uma vez tentei, juntei cartas de recomendação e enviei. Agora no dia 24 de dezembro recebi meu presente de Natal: e-mail que dizia que fui contemplada com a passagem aérea em torno de R$ 3 mil. Isso já me ajudou muito, pois agora fiquei apenas com os custos de hospedagem e alimentação”, relata a rio-clarense que ainda completa: “Tenho certeza de que será uma experiência incrível. Meu objetivo é pensar de fato em novos caminhos para a economia e trazer isso para a nossa região”.