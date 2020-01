Rio-clarense conquista Copa São Paulo de Tênis

Henrique Ushizima, jovem rio-clarense, conquistou o título da Copa São Paulo de tênis 2020, na categoria até 16 anos.

O atleta, que vem ganhando cada vez mais destaque no esporte, treinou na equipe de alto rendimento do Clube de Campo de Rio Claro até o final de 2018, quando se transferiu para o Instituto Tênis, em Barueri, onde treina atualmente.

A Copa São Paulo

O torneio, tradição no tênis nacional, contou com a presença de 551 atletas (categorias Kids e Infantojuvenil) de todos o país nas quadras do Esporte Clube Pinheiros e se encerrou no último domingo (26).