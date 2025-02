Em 2016, caso gerou comoção e muita revolta na cidade de Rio Claro. Réu vai enfrentar júri popular. Imagem mostra vítima sendo socorrida. Foto: Arquivo JC

Caso em 2016 gerou comoção e revolta em Rio Claro. Na época, Sérgio Antônio Rampim foi agredido violentamente na cabeça

Acontece hoje (27) o julgamento do réu que agrediu em 16 de janeiro de 2016 um funcionário do ecoponto localizado no Jardim São Paulo.

Na época, Sergio Antonio Rampin foi agredido na cabeça com um pedaço de ferro. Ele afirmou, em entrevista ao JC, que foi espancado depois de explicar ao agressor que não poderia retirar materiais recicláveis do ecoponto. No depoimento disse que o autor tinha ido um dia antes no ecoponto pedindo para retirar materiais. Rampim então teria explicado que não podia ser retirado nenhum material do local por determinação recebida. No dia seguinte então o réu voltou ao ecoponto e cometeu a tentativa de homicídio, crime pelo qual será julgado hoje.

Na oportunidade o agressor fugiu mas uma denúncia anônima revelou o paradeiro dele para a Polícia Militar que o localizou. Ele chegou a ficar preso mas depois foi solto e agora vai enfrentar o júri popular.

“O réu chegou a me procurar e a pedir desculpas. Eu o perdoei mas creio que a Justiça será feita. A violência não leva a nada e eu espero que ele seja condenado pelo o que fez. Minha recuperação foi muito difícil, afetou muito a minha cabeça”, disse a vítima que ficou muito conhecida em RC depois de revitalizar três ecopontos e duas praças no Arco-íris. Antes de ser agredido, o idoso trabalhava na revitalização de uma praça no Jd. América.