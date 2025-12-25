O ano de 2025 não saiu como o esperado para o torcedor do Galo Azul. O time iniciou a temporada já em janeiro, para a disputa do Campeonato Paulista Série A2. A equipe fez sua estreia em casa no dia 16/01, contra o Ituano, e acabou empatando em 1 a 1. Nas quatro rodadas o time seguiu empatando os jogos, o que complicou a situação na tabela.

Porém, o maior choque de realidade veio na 7ª rodada quando o Rio Claro FC foi até o ABC paulista, e sofreu uma goleada por 5 a 1 do Santo André, no dia 5 de fevereiro. A primeira e única vitória do Galo Azul aconteceu somente no dia 1° de março, sobre a Ferroviária. O Rio Claro venceu o jogo no Schmidtão por 1 a 0 da Ferrinha, mantendo as esperanças para a última rodada.

O último jogo era um confronto direto, que iria definir uma das duas equipes que seriam rebaixadas, entre São Bento e Rio Claro, no dia 8 de março. O time sorocabano venceu a equipe de Rio Claro por 3 a 0 e assim rebaixou o Galo Azul para a série A3 em 2026.

Velo Clube

O Velo Clube iniciou 2025 retornando à 1ª divisão do Paulistão após 46 anos A estreia do time foi dia 15/01 quando a equipe foi surpreendida pelo Noroeste no Benitão, sendo derrotado por 2 a 0. Na segunda rodada o Galo Vermelho foi até Itaquera, encarar o Corinthians, no domingo (19/1), e voltou com a derrota por 2 a 1.

A primeira vitória do Galo Vermelho veio apenas na quarta rodada, quando a equipe recebeu o Santos, no dia 25/01, no Benitão. O artilheiro Daniel Amorim que já havia marcado contra o Corinthians, fez os dois gols do Velo na partida. O confronto contra o São Paulo foi histórico, sendo realizado em Brasília (1ª viagem aérea da história do Velo), em jogo que acabou em 3 a 3.

Nas rodadas finais o time bateu Inter de Limeira e Água Santa, rebaixando os rivais e se mantendo na A1, garantindo vaga na Copa do Brasil 2026 e Série D do Brasileirão do próximo ano. Em setembro o Velo Clube anunciou Pintado como treinador da equipe para temporada de 2026.