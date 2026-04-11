Animal em situação de abandono apresentava debilidade física e lesões; cão foi encaminhado para cuidados especializados

Na tarde dessa sexta-feira (10), equipes da Polícia Militar realizaram o resgate de cão vítima de maus-tratos após serem acionadas via COPOM para atender uma ocorrência no bairro Jardim Jequitibás, em Santa Gertrudes. No local, os policiais encontraram o animal em situação de abandono, apresentando sinais visíveis de debilidade física e diversas lesões pelo corpo.

A equipe policial realizou a aproximação e garantiu a contenção segura do animal, que se manteve calmo e não demonstrou agressividade durante a intervenção.

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Encaminhamento e proteção animal

Com o apoio de moradores da região, foram fornecidos água e alimento ao cão, enquanto as equipes da PM iniciavam as tratativas para o acolhimento adequado do animal. O caso de resgate de cão vítima de maus-tratos mobilizou a vizinhança, que auxiliou nos primeiros cuidados paliativos.

Diante da ausência de um responsável identificado no momento da ação, o cão foi devidamente resgatado e encaminhado a uma entidade de proteção animal. No local, ele permanece sob cuidados especializados para tratamento das lesões e recuperação de sua saúde.