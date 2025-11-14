Daae vai fazer a instalação para, em breve, dar início a reforma do reservatório semienterrado que abastece a região. Fornecimento de água precisará ser temporariamente interrompido no bairro para a execução desta manobra.

A partir das 8 horas da manhã da próxima segunda-feira (17), o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro vai fazer a instalação de um reservatório provisório do bairro Nova Rio Claro. Essa ação vai possibilitar a execução, em breve, da reforma e recuperação do reservatório semienterrado de concreto, localizado na Avenida 3NR, com a Rua 27NR, que abastece aquela região.

A instalação deste reservatório provisório vai possibilitar que o fornecimento de água na região seja mantido durante a obra na estrutura semienterrada. Para executar essa manobra, o abastecimento precisará ser temporariamente interrompido, podendo afetar o fornecimento em imóveis sem caixa d’água do bairro. O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.