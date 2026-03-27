O Centro Cultural Roberto Palmari está localizado na R. 2, número 2880, na Vila Operaria. Foto: Divulgação/PMRC

Agendamentos para teatro, cinema e centros culturais começam nesta segunda-feira (30) de forma digital e simplificada

A Prefeitura de Rio Claro abre, na próxima segunda-feira (30), as reservas em espaços culturais públicos do município para a realização de eventos. A principal novidade deste ano é que os agendamentos poderão ser feitos de maneira mais simples e prática por meio do Cadu, aplicativo de atendimento digital que facilita o acesso a diversos serviços da administração municipal.

Artistas, produtores, fazedores de cultura e entidades de todos os setores que desejam utilizar o teatro, o cinema e o saguão do Centro Cultural, além do Casarão da Cultura e do prédio da Sociedade Philarmonica, poderão solicitar o uso desses recintos remotamente. O processo via Cadu pode ser realizado por qualquer dispositivo móvel.

O Casarão da Cultura fica na Avenida Três, 568, no centro de Rio Claro

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Modernização no agendamento dos espaços culturais

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Nathália Spatti, o objetivo é dar celeridade ao atendimento de quem organiza atividades na cidade. O aplicativo Cadu está disponível gratuitamente para download nas plataformas App Store e Google Play Store.

A iniciativa integra o programa Governo Digital de Rio Claro, que já oferece serviços nas áreas de saúde e educação. Além do meio digital, os interessados em reservar datas para o Casarão da Cultura ou para a Sociedade Philarmonica também podem realizar o procedimento presencialmente no Atende Fácil (Avenida 2, entre ruas 2 e 3, Centro).

As normas de utilização estabelecem contraprestações dos realizadores, que podem variar entre a doação de alimentos não perecíveis ao Fundo Social de Solidariedade ou pagamentos via boleto destinados ao Fundo Municipal de Cultura. Os detalhes sobre valores e procedimentos foram publicados no Diário Oficial do município.